Bakan Fidan'dan nükleer savaş uyarısı: Çatışmalar bir an önce durmalı! Büyük risklere açık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını belirten Fidan, İsrail'in Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bıraktığını ifade etti.

Fidan, İsrail'in hastaneleri, camileri, okulları ve kiliseleri bombalayarak tüm insani değerleri ayaklar altına aldığını kaydetti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirmeye yönelik provokasyonlar karşısında sessiz kalınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, "İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda." ifadesini kullandı.

Fidan, İsrail'in savaşı farklı cephelere yayma peşinde olduğunu söyleyerek bölgedeki gerilimin had safhalarda olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Koltuğunu koruma uğruna tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkanlar başta olmak üzere Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail'in barbarlığı artık bir son bulmalı." diye konuştu.

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Hakan Fidan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ise şöyle konuştu:

"Bir an önce çatışmalar durmalı. Savaş; nükleer savaşa dönebilir, büyük risklere açık. En azından bu sesin ölmemesi gerekiyor. Çoğu zaman Batı'da katıldığımız ortamlarda diyalog ve barışla ilgili görüşler çok cılız kalıyor. Böyle bir barışın olabileceğini dile getirmek önemli olarak görüyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır