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  4. Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile kritik görüşme: Üç ülkedeki son durumları ele aldılar

Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile kritik görüşme: Üç ülkedeki son durumları ele aldılar

26.07.2024 12:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi. Bakanlar kritik konuları masaya yatırdı.

Bakan Fidan'dan Rus mevkidaşı Lavrov ile kritik görüşme: Üç ülkedeki son durumları ele aldılar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı’na Katılmak üzere geldiği Laos’un başkenti Viyentiyan’de temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir araya geldi.

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UKRAYNA, GAZZE, SURİYE...

Görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı. Ayrıca Ukrayna’daki savaş, Gazze’deki gelişmeler, Suriye’deki durum ve diğer bölgesel meseleler görüşüldü.

Bakan Fidan’ın Laos’ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Sergey Lavrov
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