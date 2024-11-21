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Bakan Fidan'dan UCM kararıyla ilgili açıklama: Umut vericidir

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.11.2024 20:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir” dedi.

Bakan Fidan'dan UCM kararıyla ilgili açıklama: Umut vericidir

Dışişleri Bakanı Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

Fidan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür"

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan dışişleri bakanı netanyahu
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