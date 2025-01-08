HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Fidan Golani ile ne konuştuğunu açıkladı! 'Devletin ismi değişecek' diyerek Suriye'nin yeni adını duyurdu

Bakan Fidan Golani ile ne konuştuğunu açıkladı! 'Devletin ismi değişecek' diyerek Suriye'nin yeni adını duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 08:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi yakından etkilediği gibi siyasilerin de bir gözünün Suriye'de olmasına neden oluyor. Canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yönetimi eline alan Muhammed el Golani ile ne konuştuklarını açıkladı. 'Devletin ismi değişecek' ifadelerini kullanan Bakan Fidan Suriye'nin yeni adını da duyurdu.

Bakan Fidan Golani ile ne konuştuğunu açıkladı! 'Devletin ismi değişecek' diyerek Suriye'nin yeni adını duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Esad'ı devirerek yönetimi alan HTŞ lideri Muhammed el Golani (Ahmed Şara) ile Şam'da yaptığı merak edilen görüşmenin detaylarını verdi. Görüşmede Türkiye'nin yeni Şam yönetimine tavsiyelerini aktardığını ifade eden Fidan, bundan sonra Suriye'de neyin nasıl yapılacağını, Golani'nin bu konudaki ve süreç yönetimindeki görüşlerini istişare ettiklerini söyledi.

AA-20250107-36685856-36685849-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_CNN_TURK_CANLI_YAYININDA_GUNDEMI_DEGERLENDIRDI

ÖNCELİKLİ GÜNDEM SIĞINMACILAR

Bu konular içerisinde Türkiye için iki hususa işaret eden Fidan, "Birincisi Türkiye olarak biz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Yani bu kardeşlerimizin durumları. İkincisi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki varlığının ne şekilde sona erdirileceği meselesi. Bu konuları da ayrıntısıyla ele aldık." ifadelerini kullandı.

"GEREĞİ ASKERİ HAREKATTIR"

Suriye'deki yeni yönetimin YPG'yle savaşacak kudretinin fazlasıyla olduğunun altını çizen Fidan, Türkiye'nin bu konudaki olası rolüne ilişkin, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin behemehal terk etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

AA-20250107-36685856-36685851-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_CNN_TURK_CANLI_YAYININDA_GUNDEMI_DEGERLENDIRDI

PKK/YPG'nin ültimatoma göre hareket etmemesi durumunda gereği yapılacağını vurgulayan Fidan, "(Gereği) Askeri harekattır. Şam onlarla konuşuyor. Bir defa söyledi, bir daha söyleyecek, bir daha söyleyecek. Biz ültimatomları veya şartları söylerken şunun için söylüyoruz, eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız bölgede, ne bizim tarafımızdan ne Suriye'deki yeni yönetim tarafından, bunun şartları bellidir." dedi.

GOLANİ İLE NE KONUŞTULAR?

CNN Türk yayınında gündeme ve Suriye'deki gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Hakan Fidan, Golani le görüşmesinde konuştuklarını şu şekilde aktardı:

DEVLETİN İSMİ DEĞİŞECEK

Şara'nın yönettiği nüfusun yarıdan fazlası iç göçtü. Geri dönüşler için yeniden yapılanma faaliyetleri başlamalı. Devletin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti olacak. Bayrağa bir yıldız daha eklediler. Şu anda arazideki dengeleri ele aldığımızda Ahmed Şara ve ekibi, Suriye Milli Ordusu'nun destek vermesi, askeri güvenliğin sağlaması açısından önemli bir başlangıç.

Açıkçası bundan sonra Suriye'de ne yapılmalı, nasıl yapılır, kendi görüşleri bu konuda ne, nasıl bir süreç yönetimi zihninde var, Türkiye'nin bu konudaki tavsiyeleri ne? Ve daha doğrusu aslında ben oraya gitmeden önce uluslararası toplumla yaklaşık 10-11 gün süren yoğun bir maraton, diplomasi maratonu yaptım.

AA-20250107-36685856-36685854-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_CNN_TURK_CANLI_YAYININDA_GUNDEMI_DEGERLENDIRDI

Dışişleri Bakanlarıyla, Arap dünyasıyla bir araya geldik, Batı dünyasıyla bir araya geldik.

"ŞARA 'BEN DE BU FİKİRDEYİM' DEDİ"

Bizim ortaya koyduğumuz bir tez vardı; Biz Şam'daki yeni yönetim hiçbir şekilde yargılamadan ne istediğimizi ilk önce kendi aramızda kararlaştıralım, evrensel taleplerimizi. Ondan sonra gidelim diyelim ki biz uluslararası toplum olarak senden bunu görmek istiyoruz, bizim tavsiyemiz bu.

Onlar da belli zaten, 4-5 madde bizim çıkardığımız maddeler, hem batılılar hem doğulular herkes buna zaten evet dedi. Yani Suriye'nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması, hiçbir şekilde teröre yer veren, başta DEAŞ ve PKK olmak üzere bir alan olmaması, azınlıkların can, mal ve hayatı için güvenliğin sağlanması, kötü muameleye tabi olmaması, ülkenin toprak birliğinin bütünlüğünün korunması konuları başta olmak üzere ve bu türden maddelerimiz vardı."Şara: 'Ben de bu fikirdeyim' dedi"

İlk kriz çıktığı esnada herkes şaşkındı. Nasıl bir politika dili kullanılacak? Ne yapılacak? Yani burada yeni bir yönetim var. Yani bunlara nasıl tavır alınacak? Burada bir söylem oluşturulması gerekiyordu.

Biz Türkiye olarak herkesin kabul edeceği, aslında vicdanen ve aklen de, hukuken de geçerli olan bir söylemi ortaya koyduk, teklif ettik aktörlere. Herkes bunu kabul etti. Ve bunun etrafında oluşan söylemi biz aldık, Şam'a götürdük, Şara'ya da bunları anlattık. Yani hem bölgedeki Arap ve Müslümanlar hem Türkiye, hem de uluslararası toplum senden bunu bekliyor. 'Ben de bu fikirdeyim' dedi, bunda hiçbir şeyim yok, 'itirazım yok' dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan devlet Muhammed Golani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı!

PTT Başmüdürlüğünde silahlı saldırı!

Gece yarısı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

Gece yarısı korkutan deprem! Erzurum 4,5 ile sallandı: AFAD'dan ilk açıklama geldi

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

O markette satılan sütler bozuk çıktı! Müşteri açıp gösterdi!

Bir ilin konuştuğu olay! Kaza var ama iki sürücü de ortada yok: Çok sayıda ekip yaralı aradı

Bir ilin konuştuğu olay! Kaza var ama iki sürücü de ortada yok: Çok sayıda ekip yaralı aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosunda kısa süreli fırsat

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.