HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Fidan'ın "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" sözleri toplantıya damga vurdu: "2025'te Türkiye'nin önceliği olacak"

Bakan Fidan'ın "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" sözleri toplantıya damga vurdu: "2025'te Türkiye'nin önceliği olacak"

10.01.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki son gelişmeler üzerine dünyanın adımlarını ve açıklamalarını takip ettiği ülkelerden biri de Türkiye. Bu kapsamda açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" söylemiyle dikkat çekti. "Türkiye ile İsrail arasında yakın dönemde çatışma ihtimali görülüyor mu?" sorusuna yanıt veren Bakan Fidan ayrıca terörle mücadeleye yönelik çarpıcı mesajlar verdi.

Bakan Fidan'ın "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" sözleri toplantıya damga vurdu: "2025'te Türkiye'nin önceliği olacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi. Fidan toplantıda Suriye'deki yeni döneme ilişkin ses getirecek mesajlar verdi. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini açıklayan Fransa'ya rest çeken Bakan Fidan, 'İmralı' sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.

"SURİYE'DE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2011 yılından bu yana stratejik sabırla sürdürdüğümüz Suriye politikamızla tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduk. Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'de terörü ortadan kaldırmak 2025'te Türkiye'nin önceliği olacak.

"HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"

  • Geldiğimiz noktada bölücü örgüt ve uzantıları için yolun sonu görünüyor.

  • Türkiye, bekasına yönelik her tehdidi yok etme gücüne sahip.

  • Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bölgemizde güvenlik önceliğimiz. Türkiye, terörün kaynağında bitirilmesi kararlılığında.

Ekran görüntüsü 2025-01-10 120126

İSRAİL'LE YAKIN DÖNEMDE ÇATIŞMA İHTİMALİ GÖRÜLÜYOR MU?

  • İsrail'in ortaya koyduğu küresel, bölgesel çaptaki problemi bölge müttefikleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla değerlendirip üstesinden geleceğiz.

  • İsrail, cezasız kalmanın şımarıklığıyla Filistin'de yaptıklarını bölge ülkelerine de yaymaya çalıştı. Türkiye, İsrail zulmünü durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışıyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-10 120227

FRANSA'YA REST: DİKKATE ALMIYORUZ

  • Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak Suriye'de kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz.

TERÖR ÖRGÜTÜ İMRALI'YI DİNLEYECEK Mİ?

  • Amacımız düşmanı ortadan kaldırmak.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?

  • Bu konuda belli bir mesafe alındı. Bir an önce ateşkes olmalı. Trump'ın ateşkes talebini destekliyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Memur-Sen Başkanı'nın maaşı dudak uçuklattı: "Gözlerimle gördüm"

Los Angeles 'Tarihteki en yıkıcı yangınlarla' yüz yüze... İnsanlar yangını böyle söndürmeye çalışıyor: Çantayla su, kutuyla süt!

Los Angeles 'Tarihteki en yıkıcı yangınlarla' yüz yüze... İnsanlar yangını böyle söndürmeye çalışıyor: Çantayla su, kutuyla süt!

Söylentisi yetti! Aynı gün içinde bile 500 bin TL yükselmiş...

Söylentisi yetti! Aynı gün içinde bile 500 bin TL yükselmiş...

Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri tek tek sıraladı! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri tek tek sıraladı! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar eden sapık mide bulandırdı

Oyundan tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar eden sapık mide bulandırdı

Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na tepki: "Bu mudur Ekrem bey?"

Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na tepki: "Bu mudur Ekrem bey?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.