Bakan Fidan'ın "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor" sözleri toplantıya damga vurdu: "2025'te Türkiye'nin önceliği olacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi. Fidan toplantıda Suriye'deki yeni döneme ilişkin ses getirecek mesajlar verdi. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini açıklayan Fransa'ya rest çeken Bakan Fidan, 'İmralı' sorusuna verdiği yanıtla da dikkat çekti.
"SURİYE'DE HİKAYEMİZ YENİ BAŞLIYOR"
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- Bugün tarihin doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2011 yılından bu yana stratejik sabırla sürdürdüğümüz Suriye politikamızla tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduk. Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'de terörü ortadan kaldırmak 2025'te Türkiye'nin önceliği olacak.
"HİÇBİR ÜLKENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK"
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Geldiğimiz noktada bölücü örgüt ve uzantıları için yolun sonu görünüyor.
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Türkiye, bekasına yönelik her tehdidi yok etme gücüne sahip.
- Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Bölgemizde güvenlik önceliğimiz. Türkiye, terörün kaynağında bitirilmesi kararlılığında.
İSRAİL'LE YAKIN DÖNEMDE ÇATIŞMA İHTİMALİ GÖRÜLÜYOR MU?
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İsrail'in ortaya koyduğu küresel, bölgesel çaptaki problemi bölge müttefikleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla değerlendirip üstesinden geleceğiz.
- İsrail, cezasız kalmanın şımarıklığıyla Filistin'de yaptıklarını bölge ülkelerine de yaymaya çalıştı. Türkiye, İsrail zulmünü durdurmak için uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalışıyor.
FRANSA'YA REST: DİKKATE ALMIYORUZ
- Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak Suriye'de kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri (Fransa) açıkçası dikkate almıyoruz.
TERÖR ÖRGÜTÜ İMRALI'YI DİNLEYECEK Mİ?
- Amacımız düşmanı ortadan kaldırmak.
GAZZE'DE ATEŞKES MÜMKÜN MÜ?
- Bu konuda belli bir mesafe alındı. Bir an önce ateşkes olmalı. Trump'ın ateşkes talebini destekliyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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