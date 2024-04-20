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Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından önemli açıklamalar! 'Bu gerginliğin yayılma ihtimali var'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
20.04.2024 13:15
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı Mevkidaşı Samih Şükri ile ortak basın toplantısında konuştu. Önemli açıklamalar yapan Bakan Fidan "Görüşmemizde Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah sınır kapısına ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder" derken Şükri "İran-İsrail gerilimi ile ilgili olarak, bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var. Bütün araçlarla gerilimin büyümemesi için çalışıyoruz" dedi.

Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından önemli açıklamalar! 'Bu gerginliğin yayılma ihtimali var'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'yi İstanbul'da ağırladı ve Fidan ile Şükri düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır.

Mısır'la tekrar 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Libya'da, Mısır ve Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğüne nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları istişare etme fırsatımız oldu.

Somali ve Etiyopya arasında başlayan yeni sorun alanını da görüştük. Somali'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı tekrar ettik.

Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var.

Görüşmemizde Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah sınır kapısına ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder.

İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

"BU ARTIK EZİLENLERLE EZENLERİN SAVAŞI OLMAYA BAŞLADI"

Ortadoğu'daki karışıklığın asıl sebebi İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Batının buna göz yumması.

Kriz küresel fay hatlarını tetikledi. Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alındığı saldırıların global piyasalara etkisi buna örnek.

Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Öncelik, Gazze'de işgalin bitirilmesi.

Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı. Devletimiz Gazze ile ilgili çabadan bir saniye bile vazgeçmedi"

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Şükri'nin açıklamalarından satır başları da şu şekilde:

"Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"BU GERGİNLİĞİN YAYILMA İHTİMALİ VAR"

İran-İsrail gerilimi ile ilgili olarak, bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var. Bütün araçlarla gerilimin büyümemesi için çalışıyoruz.

Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı var. Sorunun çözülmemesi halinde Ortadoğu'daki krizleri bitmeyecek.

İsrail'in engellemesi nedeniyle Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne gerekli yardımlar gönderilemiyor. Gazze'de acil bir ateşkes olması şart.

Yükselen tansiyon nedeniyle endişe duyuyoruz. İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz. Diyalog ile tüm sorunlar çözülebilir."

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