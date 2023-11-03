Bakan Göktaş'tan Sakla Beni dizisindeki sahnelerle ilgili açıklama: Çocuklarımızın kullanılmış olmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan "Sakla Beni" adlı dizide, çocuklarla ilgili kamuoyunda da eleştirilere sebep olan sahnelere ilişkin açıklama yaptı.

"DİZİ YAYINLAMADAN RTÜK'E İLETİLDİ"

Dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23 Ekim 2023 tarihinde RTÜK'e iletilmiştir.

Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."