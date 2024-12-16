HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Göktaş'tan sosyal medya açıklaması: '16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz'

Bakan Göktaş'tan sosyal medya açıklaması: '16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz'

16.12.2024 01:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya yasağıyla ilgili açıklamada bulundu. Göktaş, "Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için, sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz." dedi.

Bakan Göktaş'tan sosyal medya açıklaması: '16 yaş altı için sosyal medya mevzuat hazırlığı içindeyiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 ilde pilot olarak başlattıklarını anımsatan Göktaş, doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'yi de dahil ederek proje alanını genişlettiklerini belirtti.

2023 yılı bütçemizin yüzde 99,6'sına tekabül eden 212 milyar 382 milyon liralık ödenek kullanılmıştır. 2025 yılı bütçe teklifimiz ise 407 milyar 10 milyon 627 bin TL'dir.

Evde Bakım Yardımı ile 544 bin 142 engelli vatandaşımızın bakımını üstlenen yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yaparak, ailelerinin yanında destekliyoruz. Bugün 423 kamu ve özel bakım ve rehabilitasyon merkeziyle yaklaşık 37 bin engelli vatandaşımıza yatılı hizmet veriyoruz. Bu ay, 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunduk. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete açacağız.

Dijital bağımlılığın ciddi bir soruna dönüştüğüne dikkati çeken Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı ile dijitalleşmenin getirdiği tehlikelerle mücadele ettiklerinin altını çizdi.

"16 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DÜZENLEME HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Avustralya, İspanya, Norveç, Fransa, ABD ve Güney Kore gibi birçok ülkenin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenlemeleri gündeme aldığını ve hayata geçirdiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri ülkemize özgü bir model geliştirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Aileleri, çocuklarımızı ve uzmanları dinlediğimiz çalıştaylar düzenledik. Eğitimciler, psikologlar, çocuk gelişimciler, dijital platform temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. İlgili bakanlıklarımız, kurum ve kuruluşlarımızla yoğun istişarelerde bulunduk ve nihayetinde, çocuklarımız için dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının artık elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz."
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
aile mahinur özdemir göktaş kimdir mahinur özdemir
En Çok Okunan Haberler
Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

'Çok gizli' belgeler ortaya çıktı! İsrail ile Esad işbirliği mi yaptı? 'Musa' kod adlı ajanın dikkat çeken mesajları

'Çok gizli' belgeler ortaya çıktı! İsrail ile Esad işbirliği mi yaptı? 'Musa' kod adlı ajanın dikkat çeken mesajları

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

Mayotte’yi Chido Kasırgası vurdu! Çok sayıda ölü var: "Belki bine, hatta birkaç bine ulaşacağız"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.