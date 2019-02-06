Bakan Gül: 31 Mart'ta istikrar devam etmeli

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart’ta istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeni dönem için proje ve hedeflerini anlattığı toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanısıra, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti milletvekilleri, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük gelişme ve kalkınma hareketi gösterdiğini belirterek, "Dünya ekonomik krizle boğuşurken, Türkiye bu ekonomik krizi teyet geçerek yükselişe ve büyümeye devam etti. Bunun en büyük formülü istikrardır" dedi.

'1 NİSAN'DA PARTİ AYRIMI GÖZETİLMEYECEK'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde istikrarın devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Gül şunları söyledi: "Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Dini, dili ne olursa olsun bizim için zenginliktir. AK Parti Cumhur İttifakı'yla birlikte ortaya bir siyaset modeli koydu. Burada tüm kardeşlerimize hangi siyasi partiye oy verirse versin, bir çağrıda bulunuyorum. Cumhur İttifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir oluşumdur. Burada bütün siyasi partilere ve tabanlarına bir çağrı var. Diyoruz ki, Cumhur İttifakı olarak Gaziantep’i daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. 31 Mart’ın sonrasında 1 Nisan'da parti ayrımı gözetilmeyecek. Hepimiz hep beraber bu şehri büyüteceğiz. Bu anlayışıyla bütün vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu ülkede vizyonu olmayanların tek hedefleri AK Parti düşsün, AK Parti tökezlesin yahu AK Parti düşerse memlekete bir fayda mı var yok, zararı mı var evet bu hizmetler ortada, siz daha iyisini mi yapacaksınız hayır öyle bir iddia da yok. İşte Cumhur İttifakı Türkiye ve şehirlerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek için milletimizden destek istiyor. Gaziantepli hemşehrilerimizden tek isteğimiz size daha iyi bir hizmet için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na güçlü desteğinizi bekliyoruz."

Toplantı Fatma Şahin’in yeni projeleri anlatması ile son buldu.

