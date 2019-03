Bakan Gül: 315 bin Suriyeli memleketine döndü

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nun açılış törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "315 bin Suriyeli kardeşimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler başlamıştır. Suriye'de güvenli alanlar oluştukça Suriyeli bütün misafirler ülkelerine dönecektir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için sabah saatlerinde kente gelen Bakan Gül, ilk olarak MHP Gaziantep İl Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Gül daha sonra Çıksorut Mahallesi'nde kurulan Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nun açılışı törenine katıldı. Törene Bakan Gül'ün yanı sıra AK Parti ve MHP Gaziantep milletvekilleri ile her iki partinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada partililere hitap eden Bakan Abdulhamit Gül Cumhur İttifakı'nın milletten güç aldığını belirterek, "Cumhur İttifakı sırtını millete dayayan bir ittifak olarak yola çıktı ve devam ediyor. Birileri gibi sırtını terör örgütlerine dayayan, Pensilvanya'ya dayayan, terör örgütlerine dayayan, karanlık güçlere dayayan ittifak değil, sırtını millete dayayan ittifaktır Cumhur İttifakı. Pusulası millet olmayan ittifak balon ittifakıdır. İpi Kandil'de olan ve Pensilvanya'nın şişirdiği balon ittifakını bu millet 31 Mart'ta söndürecek inşallah" dedi.

Ülkede yaşayan Suriyelilerin güvenli alanlar oluştukça memleketlerine dönmeye başladıklarını ifade eden Bakan Gül, Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşmasına izin verilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Kilis'e düşen bombalar, Gaziantep'te havaalanına düşen bomba hepimizi 2 yıl önce nasıl tedirgin etmişti bunu en iyi Gaziantep bilir. İşte Fırat Kalkanı operasyonu ile Türkiye'ye karşı hangi hain saldırı oluyor ise nereden geliyor ise gelsin, o saldırıları kaynağında kurutmak için hemen harekete geçtik. Fırat Kalkanı budur, Zeytin Dalı Harekatı budur. Türkiye'ye karşı kimse yan gözle bakamayacak ve Suriye'de güvenli alanlar oluştukça da buradaki Suriyeli misafirlerimiz de ülkelerine dönüyorlar. Bugün itibari ile 315 bin Suriyeli kardeşimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler başlamıştır. Suriye'de güvenli alanlar oluştukça Suriyeli bütün misafirler ülkelerine dönecektir. Orada da güvenli bir bölgenin oluşması için cumhurbaşkanımız çok etkili diplomasiyi sürdürüyor ve inşallah bu dönüşlerde Suriyeliler daha hızlı bir şekilde kendi evlerine dönmüş olacaklar. Asla ama asla güneyimizde biz sınır komşusuyuz Türkiye Cumhuriyeti bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm kurumlarımız ile tüm imkanlarımız ile her türlü hazırlığımızı yaptık. Hiçbir güç, hiçbir terör örgütü sırtını kime duyarsa dayasın Gaziantepli hemşerilerime, Hatay'a, Mardin'e, Şanlıurfa'ya, Ankara'ya hiçbir şekilde bir terör saldırısı hiçbir şekilde bir tehdit oluşturamayacak. Kaynağında kurutmak için her türlü hazırlığımızı yaptık. Türkiye'de hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamayacağı her türlü hazırlıklarımız yapılmıştır. Terör Türkiye'yi hiçbir şekilde diz çöktüremeyecektir."

Bakan Gül beraberindekiler konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.