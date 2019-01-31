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Bakan Gül: 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'i arabuluculukla çözüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl işçi-işveren anlaşmazlıkları için başlatılan arabuluculuk uygulamasıyla ilgili, "Uygulamanın ilk bir yılında, yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'i arabulucular önünde çözüme kavuştu.

Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl işçi-işveren anlaşmazlıkları için başlatılan arabuluculuk uygulamasıyla ilgili, "Uygulamanın ilk bir yılında, yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'i arabulucular önünde çözüme kavuştu. Sadece yüzde 30'luk bir kısım mahkemelerin önüne taşındı. İstatistiklere yansıyan uygulama başarısının dünyada emsali yoktur" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen '1'inci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu'na katıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yüksek mahkeme üyeleri, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileri ile hakim ve avukatlar da sempozyumda yer aldı. Bakan Gül, 2017'nin Ekim ayında 67 yıllık iş mahkemeleri kanununu yenilediklerini belirterek, bu durumun da mahkemelerin iş yüküne belirgin bir şekilde yansıdığını ifade etti. 'SOSYAL YARAR ÇOK DAHA DEĞERLİDİR' Vatandaş memnuniyetini merkeze alarak, arabuluculuğu bir dava şartına dönüştürdüklerini belirten Bakan Gül, şunları söyledi: "Amacımız hem işçinin, hem işverenin hukuki tatminiydi. Hak ve menfaatleri arasında adil bir denge kurarak ihtilafın en kısa sürede çözümüydü. İşçi hakkına alın teri kurumadan kavuşsun, işveren de işçisiyle nizalı duruma düşmekten kurtulsun. Düşünün, işçi iş yerine yıllarını vermiş, emeği ve alın teriyle yıllarca üretmiş, kazanmış ve kazandırmış. Diğer tarafta işveren, çalışanına yıllarca iş ve aş imkanı sunmuş. Günün birinde bir sebeple yollar ayrılmış veya yol üstünde bir ihtilaf baş göstermiş. Bu ihtilafın mahkemeye taşınmadan, hızlı ve adil çözümündeki sosyal yarar, mahkemelerimizin iş yükünü hafifletmekten elbette çok daha büyük, çok daha değerlidir." 'BAŞARININ DÜNYADA EMSALİ YOK' Arabuluculuğun, bir yıllık uygulamasıyla etkili bir kurum olduğunun kanıtlandığını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu: "Başarıyı, istatistiklerden de görüyoruz. Uygulamanın ilk bir yılında, yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın yüzde 70'i arabulucular önünde çözüme kavuştu. Sadece yüzde 30'luk bir kısım mahkemelerin önüne taşındı. Anlaşmayla sonuçlanan ihtilaf sayısı 238 bi4n civarındadır. Bu kabaca 238 mahkemenin iş yüküne denktir. Sistemin başarısı, iş mahkemelerine açılan dava sayılarından da görülmektedir. 2017 yılında iş mahkemelerine açılan dava sayısı 210 bin civarındayken, 2018 yılında bu rakam da 92 bine gerilemiştir. Mahkemelerin iş sayılarındaki bu azalış, bizim için ikincil önemdedir. Dava sayılarındaki azalmadan daha önemli olan husus, uyuşmazlıkların çok kısa sürede çözüme kavuşturulmuş olmasıdır. Bu süre bazen bir hafta, bazen birkaç gün, bazen birkaç saat olmuştur. Kesin hüküm aşamasına en erken 2 yılda ulaşan davaların, günlerle ölçülen sürelerde sonuca ulaşması, en büyük kazanımdır. İstatistiklere yansıyan uygulama başarısının dünyada emsali yoktur."

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