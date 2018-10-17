Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk olacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Gül, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Gül'ün açıklamaları AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabı ile diğer sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edilebilecek.
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