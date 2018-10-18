Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır." dedi.
Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Yaklaşan yerel seçimler hatırlatılarak, Türkiye geneli ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde nasıl sonuç beklediğinin sorulması üzerine Gül, AK Parti'nin belediyecilikten gelen büyük bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.
"Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaptığı hizmetleri merkezi yönetime taşıdı." diyen Gül, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni sistemle beraber milletimiz 5 yıllık istikrarlı bir yönetimi seçti. Ama sadece merkezi yönetim değil, yerel yönetimin de eşgüdüm, koordinasyon içerisinde gitmesi vatandaşlarımıza, şehirlerimize hizmet açısından çok önemli bir unsurdur. O iş birliği, diyalog zemini ne kadar uyumlu olursa hizmetler daha iyi gelir. Bu nedenle şehirlerimizin daha yaşanılabilir olması adına ben yerel seçimlerde çok büyük bir zaferin çıkacağına eminim. Milletimiz mutlaka bu desteği verecektir."
Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için AK Parti'nin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gül, bölge vatandaşlarının oy verdikleri kişilerin seçimler sonrası "çukur kazarak, iradelerini o çukurlara gömdüklerini" çok iyi bildiklerini dile getirdi.
Şimdi yapılan hizmetlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu politikaların bölge halkı tarafından çok iyi bilindiğini aktaran Gül, AK Parti öncesi ret, inkar ve asimilasyon politikaları olduğunu söyledi.
Gül, AK Parti ile tüm bunlara son verildiğine değinerek, "AK Parti burada tepeden bakmamıştır, herkese birinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıştır. Bunu bir lütuf olarak değil, 'sen hak ediyorsun' demiştir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
- Terörle mücadele
Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği başarının nedenleri ve mücadelede gelinen son noktanın sorulması üzerine Gül, Türk yargısının 15 Temmuz akşamından itibaren adliye koridorlarında hakimiyle, savcısıyla Türkiye'nin bekası için hukuk çerçevesinde mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.
"Hak eden, hak ettiği cezayı alıyor." diyen Gül, yargının büyük bir fedakarlıkla görevini sürdürdüğüne dikkati çekti.
Eski yaklaşımda olsa belkide onlarca yıl süren davalar olabileceğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:
"Burada Türkiye Cumhuriyetinin bekasına yönelik tüm tehditlerle mücadele ediliyor. Sadece FETÖ değil, diğer yandan PKK ile diğer yandan DEAŞ'la ve diğer terör örgütleriyle etkin mücadele veriliyor. Baktığınızda tüm dünya kamuoyunda DEAŞ'la mücadele derler ama neredeyse bütün dünyanın yaptığı mücadele bir yana Türkiye'nin yapmış olduğu mücadele bir yana. Bugün DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var. Peki dünyada 'biz bu konuda mücadele ediyoruz' diyen ülkelerde ne kadar tutuklu, ne kadar bu konuda ceza alan var? Bu konuda Türkiye terörle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Milletimiz emin olsun, tüm kurumlarımız, yargı camiamızda bu konudaki mücadelesini kesintisiz bir şekilde, kararlı olarak sürdürmeye devam etmektedir. FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır."
(Bitti)
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