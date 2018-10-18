Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

"Yeni sistemle beraber milletimiz 5 yıllık istikrarlı bir yönetimi seçti. Ama sadece merkezi yönetim değil, yerel yönetimin de eşgüdüm, koordinasyon içerisinde gitmesi vatandaşlarımıza, şehirlerimize hizmet açısından çok önemli bir unsurdur. O iş birliği, diyalog zemini ne kadar uyumlu olursa hizmetler daha iyi gelir. Bu nedenle şehirlerimizin daha yaşanılabilir olması adına ben yerel seçimlerde çok büyük bir zaferin çıkacağına eminim. Milletimiz mutlaka bu desteği verecektir."

Yaklaşan yerel seçimler hatırlatılarak, Türkiye geneli ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde nasıl sonuç beklediğinin sorulması üzerine Gül, AK Parti'nin belediyecilikten gelen büyük bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır." dedi.

Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için AK Parti'nin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Gül, bölge vatandaşlarının oy verdikleri kişilerin seçimler sonrası "çukur kazarak, iradelerini o çukurlara gömdüklerini" çok iyi bildiklerini dile getirdi.

Şimdi yapılan hizmetlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu politikaların bölge halkı tarafından çok iyi bilindiğini aktaran Gül, AK Parti öncesi ret, inkar ve asimilasyon politikaları olduğunu söyledi.

Gül, AK Parti ile tüm bunlara son verildiğine değinerek, "AK Parti burada tepeden bakmamıştır, herkese birinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıştır. Bunu bir lütuf olarak değil, 'sen hak ediyorsun' demiştir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği başarının nedenleri ve mücadelede gelinen son noktanın sorulması üzerine Gül, Türk yargısının 15 Temmuz akşamından itibaren adliye koridorlarında hakimiyle, savcısıyla Türkiye'nin bekası için hukuk çerçevesinde mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.