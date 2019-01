Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik. Taleplere baktığımızda isabetli talep olduğunu gördük. Yeni çıkan delillerin imajları verildi. Bunları bizzat görmek istemeleri değerli. Soruşturmada Fetullah Gülen’in olduğu bize söylenmedi. İki savcının gelmesi önemli bu delil niteliği taşıyor" dedi.

Adalet Bakanı Gül, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu yazılı ve görsel medyanın Ankara temsilcileriyle Dikmen Hakimevinde bir araya geldi. Gül, iki yıl önce bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can ile tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başladı.

Mahkeme kararlarının toplumun eleştirisine açık olduğunu belirten Gül, mahkemelerin verdiği kararların toplumun vicdanını tatmin etmesinin beklentileri olduğunu söyledi. Türkiye’de daha adil bir süreci tamamlamayı sürdüreceklerini dile getiren Gül, temel yaklaşımlarının da "güven veren adalet" olduğunu kaydetti. FETÖ’nün yargıda kumpaslar yaptığı, sahte delillerle tutuklamalar gerçekleştirdiğini acı bir dönemin yaşandığını ifade eden Gül, bu tahribatları ortadan kaldıracak şekilde çalışmalar yürütmenin görevleri olduğunu anlattı. Gül, yargının tarafsız bir şekilde kendi işlevini sürdürdüğüne dikkat çekerek, 2019’un toplumun her kesiminde yargıya güvenin artarak devam edeceği bir yıl olmasını dilediğini belirtti.