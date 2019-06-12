Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü

WASHINGTON (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Amerikalı mevkidaşı William Barr ile Washington'da bir araya gelen Bakan Gül, Barr ile görüşmesini ve diğer temaslarını Türk basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda değerlendirdi.

Öncelikle New York'taki Tük Günü'ne katıldığını, ardından New Haven'da kundaklanan camiyi ziyaret ettiğini anlatan Bakan Gül, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Barr ile görüşmesini değerlendiren Gül, "Türkiye ile ABD arasındaki adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmelerle ilgili konuları ele aldık. Çok verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Umarım güzel sonuçlar elde edilir." dedi.

- "Halen bir gelişme olmaması kabul edilemez"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi sürecini de ele aldıklarını kaydeden Gül, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği bu konuda şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil. Özellikle Türk yargı makamlarının ABD'ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.