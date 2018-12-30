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Bakan Gül: Amerikalı savcılar Türkiye’ye gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi konusunda, "Yakın zamanda ABD'li savcılar, yetkililer, Türkiye'ye gelecekler.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi konusunda, "Yakın zamanda ABD'li savcılar, yetkililer, Türkiye'ye gelecekler. Önümüzdeki ay itibariyle, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk'te Hakan Çelik’in sunduğu programa katıldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ABD’den iadesi konusunda yeni gelişmelerin olup olmadığı yönündeki soruya Bakan Gül, şöyle yanıt verdi:
“Bu konuda 15 Temmuz öncesi ve sonrası iade talepleri Bakanlığımızca yargıdan gelen talepler iletildi. Bu hususla başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerle bir mesafe alınmış değil. Ama tamamıyla reddedilmiş de değil. Biz sizin başvurunuzu reddediyoruz şeklinde bir yazı, temas da yok. Elde ettiğimiz yeni delilleri ABD’ye ulaştırıyoruz. ABD’de şu an bir soruşturma var, hem savcılık, hem idari soruşturma var. Bu konu ile ilgili onlar da inceleme yapıyorlar ve yakın zamanda Türkiye’ye savcıları, Amerikalı yetkililer gelecekler. Önümüzdeki ay itibariyle, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasımız söz konusu. Biz umuyoruz, inanıyoruz, hukuk devletinin gereği bu terör elebaşının iadesidir, bu konu ile ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz.”
'MEVZUATIMIZ GAYET AÇIK'
Bakan Gül, FETÖ elebaşı Gülen’in idam cezası riskinden dolayı iade edilmek istenmediği yönündeki iddialara ise, "Türkiye’de idam cezası yok. Dolayısıyla bu konuda ‘İdam cezası sebebiyle bir iade etmiyoruz’ sebebiyle asla bir iddia doğru değil. ‘Türkiye’de idam cezası gelebilir’ gibi spekülasyonlar var, ama bu konuda mevzuatımız gayet açık bir bu hususta da iadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını, Türkiye’de bu konuda uluslararası sözleşmenin gereği çerçevesinde iadenin gerekliliğini söylüyoruz. Bu konuda şu an itibariyle elde ettiğimiz bir sonuç yok, ama tüm çabamız sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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