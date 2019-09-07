HABER

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Kalesi’ni de gezdi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’yı ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte Kale Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Balcı, Bakan Gül’e Kale bölgesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tarihi Ankara Kalesi’nin de bulunduğu Kale Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon ve yenileme çalışmalarının bölgenin turizm potansiyeline büyük değer katacağını söyleyen Başkan Balcı, ayrıntılar hakkında Bakan Gül’ü bilgilendirdi. Kale’de yapılan incelemelerde Bakan Gül ve Başkan Balcı, esnafla çay içip, sohbet etti.
“güzel işlere imza atacağız”
Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da eşlik ettiği gezide Altındağ’da güzel işlere imza atacaklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’ın çehresini değiştirecek projelere imza atma gayreti içerisindeyiz. Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül’e ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hazırladığımız projeler hakkında istişarede bulunduk. Sayın Bakanımıza bugüne kadar Altındağ ile ilgili hangi problemimizi iletsek, bizlere destek verdi. Kendisine tüm Altındağlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde

Bakan Gül, Ankara Kalesi’nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.