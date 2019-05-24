Bakan Gül: Avukatların Öcalan'la görüşmesinin 'çözüm süreci' veya İstanbul seçimi ile ilgisi yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle veya çözüm süreciyle bağdaştırılamayacağını söyledi. Gül, "Avukatı ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vardı, bu karar kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir. Mahkemece verilmiş, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin (AYD) düzenlediği iftar programı sonrası, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Gül, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından, birçok çevrenin karar gerekçesini görmeden YSK'yı yerden yere vurduğunu söyledi. Gül, "Artık gerekçe üzerinden hukuki değerlendirme yapılacaktır. Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. Sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni, sonuca da herkes saygılı olacak muhakkak. Adalet Bakanı olarak bu kadarını söylemiş olayım" dedi.

'VİZE MUAFİYETİ GİRİŞİMLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Gül, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan diyaloğunda olumlu adımlar atmasına rağmen beklenen gelişmelerin görülemediğini fakat çabaların sürdürüleceğini söyledi. Terörle mücadele çalışmalarını zaafiyete uğratmadan yapılacak düzenlemeler üzerinde çalışıldığını aktaran Gül, "Uygulamadan ya da mevzuattan kaynaklı yapılabilecek adımları çalıştık. Avrupa Parlamentosu'nda seçim gündemi var. Cumhurbaşkanımız da Reform Eylem Grubu'nu topladı. Evrensel hukuku uygulayan, Avrupa ile yapılan sözleşmelere sadakatle bakan yaklaşımımızı teyit ettik. Ortak hukukun gerektirdiği tüm çalışmalara özgüvenle katkı sağlamaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi zaafa uğratmayacağız; ama ortak bir yerde birtakım metinlerimiz var, onları da gündeme alacağız. Bununla, vize muafiyeti girişimlerini tamamlamış olacağız" diye konuştu.