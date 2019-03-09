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Bakan Gül: Balon ittifakını FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Millet İttifakı'nın sadece AK Parti'nin gitmesi için oluşturulan bir balon olduğunu belirterek, "Bu balonu FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Millet İttifakı'nın sadece AK Parti'nin gitmesi için oluşturulan bir balon olduğunu belirterek, "Bu balonu FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakı 31 Mart'ta söndürülecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti milletvekilleri, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve partililerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Gül, karşı tarafta yapılan ittifakın sadece AK Parti'nin gitmesi için bir balon olduğunu söyledi. Gül, "Bu balonu FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balon ittifakı 31 Mart'ta söndürülecek" dedi.

​'İMAMLARLA DALGA GEÇİYORLAR'

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in mikrofon açıkken yapılan konuşmalarını da hatırlatarak tepki gösteren Bakan Gül, "Ezan okunuyor. CHP'li bir aday ezana saygıdan sesini kesiyor. O arada mikrofon açık, kendi aralarında konuşuyorlar. Neler söylediklerini duymuşsunuzdur. İmamla, hocayla dalga geçiyor. Oyumu şuna vereceğim, buna vereceğim diyor. Bu milletimiz elinde mikrofon varken değil, mikrofon yokken, bu CHP'nin bu ittifakın ne anlama geldiğini, bunların makyajının olmadığı zamanları da çok iyi biliyor. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yanında dimdik durmaya devam edecektir" diye konuştu.

Yerel seçimlerde oyun ve tuzak kurmak isteyenlerin olduğunu belirten Bakan Gül, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. İçerde ve dışarıda senaryo yazanlar var. Ama onlara şunları söylüyoruz; bu ülkenin geleceğini Şahinbey'in, Şehitkamil'in torunları belirler" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Gül ile beraberindekiler AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Adayı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.

Bakan Gül, daha sonra 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilen ve içerisinde 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri bulunan Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı.

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