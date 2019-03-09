Bakan Gül: Balon ittifakını FETÖ şişiriyor, ipini de Kandil'e veriyorlar (2)

82 MİLYONU KİMSE TEHDİT EDEMEZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ardından Kilis'te AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Açılış için merkez önünde toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Gül, Türkiye olarak 82 milyon insana yan bakan veya tehdit edenlere asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Kilis'e geçmişte teröristler tarafından sınır ötesinden saldırılar olduğunu hatırlatan Bakan Gül, "Kim Kilis'e, kim Gaziantep'e, kim Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekâtı'nı, nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı'nı yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, 82 milyonu kimse tehdit edemez; sınır şehri Kilis'ten söylüyorum" dedi.

Türkiye'nin güney sınırında tehdit oluşturacak terör koridorunun oluşturulmasına izin vermediklerini ve bundan sonra da vermeyeceklerini dile getiren Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Bütün derdimiz Kilis'i büyütmek, yüceltmek, huzurumuzu artırmak. Bunu yaparken hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Ama orada güvenli bir bölgenin oluşması, orada tekrar düzenin sağlanması için bütün diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülke ülke temaslarını sürdürüyor. Amacımız Suriye güvenli bir hale dönsün, ekmeğimizi bölüştüğümüz Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün. Bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirimiz evine döndü. Daha da dönecek, inşallah."

Konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Bakan Gül, daha sonra caddeleri dolaşıp esnafla sohbet etti.