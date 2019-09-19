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Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Samsun’da Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un kabrini ziyaret ederek dua etti, mezarına çiçek bıraktı.Bakan Abdülhamit Gül, 7 yıl önce bugün Tunceli’nin Ovacık ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Ovacık Başsavcısı Murat Uzun’un kabrine ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Samsun’da Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un kabrini ziyaret ederek dua etti, mezarına çiçek bıraktı.
Bakan Abdülhamit Gül, 7 yıl önce bugün Tunceli’nin Ovacık ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Ovacık Başsavcısı Murat Uzun’un kabrine ziyaret gerçekleştirdi. Şehidin başında dua eden Bakan Gül, daha sonra kabrine gül bıraktı. Mezarlık ziyaretine şehidin eşi Cihan Uzun, babası Hamit Uzun ve annesi Ayşe Uzun da katıldı. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, şehidin kabrinde dua yaptırdı.
Ziyarete ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

Bakan Gül, Başsavcı Uzun’un kabrine karanfil bıraktı

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