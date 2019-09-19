Bakan Gül, Bilim Sınıfının açılışını yaptı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Samsun’da Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’un mezun olduğu okulda adının verildiği Bilim Sınıfının açılışını yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün gece saatlerinden bir dizi programlara katılmak için dün gece Samsun’a geldi. Bakan Gül, ilk olarak Adalet Bölge Toplantısı’na katıldı. Gül daha sonra 7 yıl önce bugün Tunceli’nin Ovacık ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Ovacık Başsavcısı Murat Uzun’un adının verildiği Bilim Sınıfının açılışını yaptı. İlkadım Gazi Ortaokulunda yapılan sınıf açılışına şehidin eşi Cihan Uzun, babası Hamit Uzun ve annesi Ayşe Uzun da katıldı.

“Şehidimizin adı mezun olduğu okuldaki sınıfa verildi”

Sınıf açılışında konuşan Bakan Abdülhamit Gül, “Bilim sınıfı hepimize hayırlı olsun. Hem annemiz hem babamız hem de şehidimizin eşiyle birlikte açılışı gerçekleştirdik. Şehidimizin ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Mezun olduğu okulda böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirenleri tebrik ediyorum. İnşallah burada eğitim gören çocuklar, daha güzel imkanlara erişirler. Buradan mezun olup, ülkemize, milletimize daha güzel hizmetler ederler” dedi.

Programa ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve çok sayıda kamu kurum amiri katıldı.

Bakan Gül ve beraberindeki heyet daha sonra Samsun Adliyesini ziyaret etti.