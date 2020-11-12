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Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." açıklamasını yaptı.

Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuştu.

Bakan Gül açıklamasında şunları ifade etti:

"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil."

Kaynak: AA

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