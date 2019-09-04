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Bakan Gül, Bolu'da gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 23:39 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Aladağ'da Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Aladağ'da Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Bakan Gül'ün paintball silahıyla ve ok ile yaptığı başarılı atışlar öğrenciler tarafından alkışlandı.

Bolu'ya gelen Bakan Abdulhamit Gül, 350 öğrencinin katıldığı Aladağ'daki Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Bakan Gül'e ziyaretinde Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da eşlik etti.

İlk olarak öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen Gül, daha sonra Aladağ Göleti'nde kanoya binen gençlerle sohbet etti. Paintball oynayan öğrencilerle de bir araya gelen Bakan Gül, paintball silahıyla ateş ettiği içi su dolu kağıt bardakların hepsini vurdu. Bakan Gül'ün atıştaki başarısı alkış aldı. Gül, daha sonra bağlama çalıp türkü söyleyen öğrencilere de eşlik etti. Bakan Gül, okçuluk istasyonuna geçerek, öğrencilerle sohbetinin ardından ok attı. Bakan Gül'ün ok atmadaki başarısı da alkış aldı.

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