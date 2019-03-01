Bakan Gül: ’’Bu hükümet Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi bildi’’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Bu hükümet Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi bildi’’ dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti Hacıbayram Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Gül, Ankara’nın bir milli mücadele şehri olduğunu kaydederek, ’’Ankara’nın kalbi de Altındağ. Ankara’ya ne zaman düşman ayak basmak istese, Ankara’nın yiğit insanları Türkiye eğilmez vatan bölünmez dedi, can verdi. Bu millete kimse baş eğdiremez. Bu coğrafyada, bu dünyada hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve hiçbir milleti esaret altına almamış sadece Türk milleti var. Hiç kimse topraklarımızı işgal edemeyecek. Cüret edenlere 15 Temmuz’da olduğu gibi onlara dar ederiz’’ ifadelerini kullandı. ’’Bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz’’

Bakan Gül, partilerin, bakanlıkların, belediye başkanlıklarının hepsinin geçici olduğunu belirterek, kalıcı olanın ay yıldızlı bayrak, milletin huzuru ve kardeşliği olduğunu vurguladı. Türkiye’yi sürekli engellemeye çalıştıklarını dile getiren Gül, ’’Bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz. Parti, bakanlık, belediye başkanlığının hepsi geçicidir. Kalıcı olan ay yıldızlı bayrağımızdır, kalıcı olan huzurumuzdur, kardeşliğimizdir. Bu ülke ne zaman başını kaldırsa, ne zaman dimdik durmaya başlasa hemen bir senaryo yazmaya başlıyorlar. Bu milleti, bu devleti engellemeye çalışıyorlar. Bu ülkede sağlıkta, ulaşımda, eğitimde, ekonomide hep milletimize tepeden bakan bir zihniyet vardı.Milletin bir sorunu olduğunda halının altına süpürüyorlardı. 3 Kasım 2002’de milletimizin oylarıyla Recep Tayyip Erdoğan geldi, halıyı kaldırdı ve sorunları çöze çöze gidiyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’Bu hükümet Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi bildi’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk milleti için omuz omuza verdiğini kaydeden Gül, ’’Tek derdimiz bu millet, bu memleket. Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki vatanımızın hududunu, vatandaşımızın hukukunu kimseye çiğnetmeyiz, çiğnetmeyeceğiz. Çukurlar kazarak bu ülkenin birliğini bozmak istediler. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hükümet teröristleri kazdıkları çukura gömmeyi bildi’’ açıklamasında bulundu. ’’Altındağ’da hizmetleri artırarak sürdüreceğiz’’

Gül, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için Altındağlı vatandaşlardan desteklerini esirgememelerini rica ederek, gönül belediyeciliğiyle yollar ve köprüler yaptıklarını ancak şimdi de gönül belediyeciliğiyle Altındağ’ın gönlüne daha fazla girmek istediklerinin altını çizdi. Gül, ’’Hem Altındağ’ı kazanacağız, hem büyükşehiri kazanacağız ki daha fazla hizmet edelim Altındağ’a. Altındağ’da hizmetleri artırarak sürdüreceğiz’’ dedi.