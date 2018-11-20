Bakan Gül: Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi bulunmaktadır

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısıyla ilgili, "16 Kasım 2018 tarihi itibariyle 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Gül, 16 Kasım 2018 tarihi itibariyle 385 ceza infaz kurumunda toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu belirterek, "Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. Ceza infaz sistemimizin personel yapısı da büyük önem taşımaktadır. 2002 yılında 25 bin 407 olan personel sayımız 2018 yılı itibariyle 60 bin 46'ya ulaşmıştır. Görüldüğü üzere personel sayısında yüzde 130'un üzerinde artış olmuştur. Değişik unvanlarda 7 bin 467 personel istihdamı için ise çalışmalar devam etmektedir" dedi.

'220 DAVADA KARAR ÇIKTI'

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülke genelinde açılan davalar hakkında da bilgi veren Bakan Gül, şöyle konuştu: