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Bakan Gül: Cezaevlerinde 260 bin 144 kişi var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısıyla ilgili "16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısıyla ilgili "16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumumuzda toplam 260 bin 144 kişi bulunmaktadır. Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur" dedi.
Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığın 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Gül, 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 385 ceza infaz kurumunda toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu belirterek, "Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. Ceza infaz sistemimizin personel yapısı da büyük önem taşımaktadır. 2002 yılında 25 bin 407 olan personel sayımız, 2018 yılı itibarıyla 60 bin 46'ya ulaşmıştır. Görüldüğü üzere personel sayısında yüzde 130'un üzerinde artış olmuştur. Değişik unvanlarda 7 bin 467 personel istihdamı için ise çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.
'220 DAVADA KARAR ÇIKTI'
Darbe girişimi sonrası ülke genelinde açılan davalar hakkında da bilgi veren Bakan Gül, "15 Temmuz gecesi darbeci hainler, ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi milletimizin temsil edildiği gazi Meclis'imize de saldırmış, milletimizin göğsünü siper edercesine kahramanca savunması neticesinde bu saldırı püskürtülmüştür. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili soruşturma ve davalar yargı tarafından bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak büyük bir titizlikle sürdürülmüştür yine sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, ülke genelinde fiili darbe suçundan yürütülen soruşturmalar neticesinde toplam 289 dava açılmıştır. Açılan bu davalardan 220'sinin kararı çıkmış, 69 davada yargılamalar devam etmektedir. Bu yargılamalar, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir" dedi.

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