Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuklarımızı kitapla sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık; sokağa, dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykent Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılmak için Gaziantep'e geldi. Törene bakanların yanı sıra Vali Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, sporcular ve kent sakinleri katıldı. Açılış töreninde hitap eden Bakan Gül, "Biz çocuklarımızı dağa, taşa, kurda yedirmeyeceğiz. Biz çocuklarımızı çapulculara yem ettirmeyeceğiz. Çocuklarımızı kitapla sporla buluşturacağız. Çocuklarımızı sokakta bulmadık; sokağa, dağa değil spor merkezlerine götürmeye devam edeceğiz. Bu kararlılığımızı hep birlikte başaracağız. İnşallah daha güzel neticelere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

'GAZİANTEP'İ SPOR ALANINDA ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

En iyi yatırımın, gençliğe yapılan yatırım olduğunu belirten Bakan Gül, "Gençlerimizin spor dair ne ihtiyacı var dediysek bakanımız, Gaziantep'in yanında oldu; siz sevgili çocukların yanında oldu. Ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep 2 milyona aşkın nüfusuyla kardeşçe yaşanılan bir şehir. Bir barış şehri; her alanda, sanayide, kültürde, turizmde olduğu gibi sporda da merkez bir konum olmak için önemli bir adım atmaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin daha iyi bir noktaya ulaşması için bu tür yatırımlar önemli. Gençler kendilerini maddi ve manevi daha iyi yetiştirsin, diye başta Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan olmak üzere, gençlerimizin hizmetine sunuluyor. En iyi yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Gençler ay yıldızlı bayrağımızı daha yükseğe ulaştıracaktır. Türkiye'de ekonomide ve sanayide Gaziantepliler taş üstüne taş koydu. Gaziantep'i her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşıyacağız" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: İMKANLARI GENÇLERİMİZİ İÇİN SEFERBER EDECEĞİZ

Spor alanında ciddi yatırımlar yapıldığının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise "Spor; kardeşlik demek, barış demek, birlik ve beraberlik demek. Açıkçası son 18 yıldır spor yatırımları çok ciddi bir devrimi ortaya koydu. Yerel yönetimlerin katkıları bizim için önemli. Bizimle beraber aynı hedefe kitlendikleri, bize destek oldukları için şükranlarımı sunuyorum. Spor geleceği için çok büyük umutlarımız var. Sizlerle beraber bu umutları büyüteceğiz. Gaziantep'ten yarınların şampiyonlarını hep beraber yetiştireceğiz. 20 milyon nüfusla Avrupa'nın en çok genç nüfuslu ülkesiyiz. Gençlerimizi seviyoruz. Her imkanı gençlerimizi için seferber etmekten geri durmayacağız. Gaziantep'teki spor yatırımları çok önemli bir seviye katetti. Bu çıtayı el birliğiyle daha yukarı taşıyacağız; Gaziantep sporda marka bir şehir olana kadar şampiyonları, uluslararası olimpiyatlara fazlasıyla yetiştirene kadar. Gençler bizim için önemli bir varlık. Gençlerle beraber kadınlarımıza da önemli görevler düşüyor. Kadının önder olduğu bir anlayış başarıya ulaşıyor. Sporun öncüsü kadınlar diyoruz. Kadın, erkek, engelli, yaşlı demeden tüm halkımızı sporla birleşmeye davet ediyoruz. Günümüzde mutlaka bir zaman dilimini spora ayırmamız lazım. Bu olanaklara erişebilir olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu'na, fahri hemşehrilik beratı verildi ve tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan tesiste bakanlar, sahada kaleye şut attı.