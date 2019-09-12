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Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz.

Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri, şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
Gaziantep Gastronomi Festivali'nin açılış törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen bisiklet dağıtımı etkinliğine katıldı. Akkent Kapalı Spor Salonu'ndaki programda Bakan Gül’ün yanı sıra Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları ve öğrenciler ile velileri yer aldı. Derslerinde başarılı olup, bisiklet almaya hak kazanan öğrencilere seslenen Bakan Gül, okul yolunu değil başka yolları tercih eden gençleri gördükçe yüreğinin sızladığını söyledi. Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü eyleme değinen Gül, "En kalıcı yatırımlar, gençlere yapılan yatırımlardır. Türkiye'de bu duygulara sahip olamayanları, okul yolunu değil başka yolları tercih edenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada çocuklarımız, anneleri ile beraberler. Annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar; okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu uğurda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.
Program sonunda Bakan Gül ve beraberindekiler, öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruzBakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruzBakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruzBakan Gül: Çocukları okul yoluna değil dağ yoluna götürenleri kınıyoruz

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