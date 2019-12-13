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Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Bakan Gül: “Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van’da düzenlenen ‘Bölge İstişare Toplantısı’nın ardından gazetecilerin Ankara’daki FETÖ operasyonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. 15 Temmuz sonrasında da öncesinde de özellikle FETÖ’nün sızmaya çalıştığı en önemli kurumlardan birinin yargı kurumu olduğunu belirten Gül, bu konuda Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığının teyakkuzda olduğunu, büyük bir ciddiyette bu mücadeleyi başından beri sürdürdüğünü söyledi.
FETÖ ile mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Gül, “Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmaları hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi. Titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır. Bu konuda hem idari süreçler de devam edecektir. Büyük bir titizlikle savcılık makamlarıyla işbirliği içinde bu çalışmalar devam etmektedir, devamı da gelecek. Kararlılığımızı herkes görecek. HSK bünyesinde hakim, savcı ve yargı mensuplarına yönelik tüm şikayetler, soruşturmalar, Bylock içinde çıkan yeni isimler, yeni bilgiler soruşturmaya dahil edilmektedir. Bu konuda milletimizin geleceğine kast edenlere karşı asla teyakkuzu elden bırakmadan, tüm üyelerimizle titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 40 yıllık örgütle mücadelesini 40 günde bitirdik, yine bir rehavete kapılamayız. Bu mücadeleyi hukuk ve deliller çerçevesinde bağımsız yargı mercileri yapacaktır” şeklinde konuştu.

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