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Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil ByLock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil ByLock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Gül, Van'da düzenlenen Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Gül, 15 Temmuz sonrasında da öncesinde de özellikle FETÖ'nün sızmaya çalıştığı en önemli kurumlardan birinin yargı kurumu olduğunu belirterek, "Bu konuda Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı, büyük bir teyakkuzda. Büyük bir ciddiyette bu mücadeleyi başından beri sürdürdüğünü ifade etmek istiyorum" dedi.

'FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Bakan Gül, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmaları hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi. Uzun titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır. Bu konuda idari süreçler de devam edecektir. Büyük bir titizlikle savcılık makamlarıyla işbirliği içinde bu çalışmalar devam etmektedir. Devamının da geleceği, tespit edilen tüm sızmaların uzun zamandır yaklaşık bir yılın üzerindeki çalışma sonrasında bu operasyonlar devam edecek. Kararlılığımızı herkes görecek. HSK'nın bünyesinde hakim, savcı, yargı mensuplarına yönelik tüm şikayetler soruşturmalar Bylock içinde çıkan yeni isimler, yeni bilgiler, HSK çok titizlikle soruşturmaya incelemeye dahil etmektedir. Bu konuda milletimizin geleceğine kast edenlere karşı asla teyakkuzu elden bırakmadan HSK tüm üyeleriyle titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. 40 yıllık örgütün mücadelesini, 40 günde bitirdik. Yine bir rehavete kapılamayız. Bu mücadeleyi hukuk ve deliller çerçevesinde bağımsız yargı mercileri yapacaktır."

'SENATO KARARI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE'

ABD Senatösü'nün kararına ilişkin soruya da Bakan Gül şöyle cevap verdi:

"Senatonun kararı kabul edilemez. Asla tanımayacağımız bir karardır. Türkiye ne zaman başını dik tutsa bölgede ve dünyada mazlumların yanında yer alsa, kendi hukukunu korumaya çalıştığında ve başardığında hemen bu gibi siyasi malzemeleri tozlu raflardan indiriyorlar. Türkiye öyle bu tür meselelerle diz çöktürülecek bir ülke değildir. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Hukuki, tarihsel ve bilimsel olarak hiçbir temeli yoktur."

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