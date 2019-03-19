HABER

Bakan Gül: "Demokrasi nöbetini başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerinin, adalet saraylarında devam ettiğini belirterek, “Bu nöbeti başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu’da yeni Adalet Sarayının açılışına katıldı.

Bakan Gül: "Demokrasi nöbetini başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerinin, adalet saraylarında devam ettiğini belirterek, “Bu nöbeti başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu’da yeni Adalet Sarayının açılışına katıldı. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrası yargılamalara değinerek, “Biz dünyada ve ülkemizde adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak ve adalet bayrağını yere düşürmeden taşımakla mükellefiz. Ne özgürlükleri güvenliğimize, ne güvenliğimizi hak ve özgürlüklerimize feda edemeyiz. Hak ve özgürlükleri korumayan bir düzen ve güvenlik perspektifi toplumda gerilemeye yol açar. Hem düzenimizi dirlik ve birliğimizi hem de hak ve özgürlüklerimizi koruyacağız. Bu korumayı milletimizin bireysel hukukunu ve devletimizi kolektif hukukunu korumada yargı mensuplarımıza büyük bir görev düşmektedir. 15 Temmuz’da milletimiz demokrasi meydanlarında, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ne karşı nasıl demokrasi nöbeti tuttuysa, o günden itibaren ve hala demokrasi nöbetini adliye koridorlarından koruyan, kollayan yargı mensuplarımızla, adalet teşkilatı mensuplarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu nöbeti tutmaya devam ediyorsunuz. Elbette bu nöbeti hiçbir rehavet ve yılgınlığa maruz kalmadan sürdüreceğiz. Bu nöbeti başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.
Mücadele edilirken temel beklentinin adaletin tecellisi olduğunu kaydeden Bakan Gül, “Hak eden hak ettiği cezayı bulacak. Bu millete, demokrasisine, anayasaya, hukuka kafa tutan bütün hainler adliyede bağımsız, tarafsız Türk yargısı tarafından hak ettiği cezayı çekecektir. Burada asla ve asla bir yılgınlık, rehavet kabul edilemez. Kim hak ediyorsa cezasını çekmelidir. Aksi takdirde şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Bu millet, vatan için hayatını veren şehitlerimiz, bu yargılamalardaki bu titizliği onlar da izliyor. Milletimiz de izliyor. Milletimizin bizden beklentisi hiçbir şekilde korkuya düşmeden kararlı bir şekilde bu FETÖ’cü hainler, ülkemize kasteden tüm suçluların hak ettiği cezayı alması beklentisi vardır. Elbette masumlar da suçlularla ayırt edilerek yine milletimizin beklentisidir. Yargı mensuplarımız da adliye saraylarımızda bunu yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz? Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
Cobra sınırda göz açtırmıyorCobra sınırda göz açtırmıyor
Hadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandıHadımköy'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.