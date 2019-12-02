Bakan Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.

AYŞE TUĞBA ARSLAN CİNAYETİ

Eskişehir’de yaşayan iki çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan (44), eski kocası Yalçın Özalpay’ın tehditleri ve hakaretleri nedeniyle 2017-2019 arasında 23 kez Eskişehir Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunup çok sayıda koruma kararı aldırmıştı.

Arslan, eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülmüştü.



