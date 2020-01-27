HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Gül deprem bölgesinde

Bakan Gül deprem bölgesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül deprem bölgesinde

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Gül, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği ve 4 kişinin öldüğü Malatya’nın Doğanyol ilçesi ve ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunan Bakan Gül, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Gökçe Mahallesi’nde depremde ölenlerin yakınlarını ziyaret eden Gül, ailelerle bir süre sohbet edip taziyelerini iletti.
Ziyaretin ardından konuşan Gül, “Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için Doğanyol’dayız. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızla buradayız. Bakan Yardımcısı ve devletimizin tüm kademesindeki arkadaşlarımızla buradayız. Vatandaşlarımızın yanındayız, devletimiz milletimizin yaralarını sarıyor ve tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Cumhurbaşkanımız da birkaç gün önce gelmişti ve tüm talimatlarını da verdiler. Bakanlıklarımız da bunları yerlerine getirmekteler. Tekrar milletimize geçmiş olsun, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Teşkilatlarımız, devletimizi tüm imkanlarıyla buradalar. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Tüm ilgili bakanlıklarımız hasar tespitini yapıyor. Doğrudan vatandaşlarımıza sağlanacak maddi imkanlar da açıklandı. Kalan eksiklikler için çalışmalar yapılmaktadır” dedi.
Gül ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımıDepremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Hakan'ın sözlerine sert tepki! Terbiye yoksunu...'

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Yamaç paraşütüyle travertenlere düştü!

Depremde Sivrice'deki köy yollarında dev yarıklar oluştu

Depremin ardından yollarda dev yarıklar!

Sarıyer'de bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

Bomba paniği! Lüks aracın altında bulundu

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

İstanbul'da korkutan görüntü! Depremin üstünden 4 ay geçti ama...

Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Sivas'ta 'Sibirya' soğukları donduruyor

Şaşırtan görüntü! Bu kare Türkiye'de çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.