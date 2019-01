"Dijital alan olsun sosyal alan olsun sosyal medya olsun hiçbir yerde şiddetin, terörün övülmesi asla masum görülemez asla müsamaha edilemez"

Sanal üniversiteler, dijital kütüphanelerle eğitim alanında, internetin yaygın kullanımıyla eğlence ve sanatın sosyal hayatın her alanında bambaşka bir tecrübenin içinde olunduğunu kaydeden Gül, “Bu kolaylaştırıcı fonksiyonların yanında bu gelişmeler kendine özgü tehdit ve zorlukları da içerisinde barındırmaktadır. Bilginin aynı zamanda bir silaha dönüştüğü silah gibi kullanılabildiği bir çağda da yaşıyoruz. Veri günümüzde en değerli madene dönüşmüş durumda. Veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlarla son zamanlarda çok yakından tanıştık. Günümüzün en değerli varlığı olan verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini sağlayan teknolojiler veri güvenliğini ve depolanmasını da esaslı bir problem olarak karşımıza çıkarmış durumdadır. Ücretsiz olmasıyla da dünyada milyonlarca kişinin dahil olduğu sosyal medya mecraları insanların her türlü kişisel bilgilerini ilgi alanlarından beğenilerine hayat görüşlerinden sosyal çevresine varacak bir genişlikte topluyor ve depoluyor. Milyonlarca verinin durmaksızın aktığı bir bilgi otobanına benzetilen internet aynı zamanda kontrolsüz kavşaklarla doludur kriminal aktiviteler içinde belirsiz kontrolü zor yeni bir alana dönüşmüştür. Her türlü kişisel veriyi belirsiz amaçlar için toplayan depolayan sosyal ağlar konu suç ve suçlulukla mücadeleye geldiğinde anonim kimlikler arkasına saklanan failler için bir dijital liman olabilmektedir. Terör propagandasının şiddet kışkırtmasının ve nefret dilinin itibar ve koruma göreceği hiçbir yer hiçbir alan bulunmamalıdır. Dijital alan olsun sosyal alan olsun sosyal medya olsun hiçbir yerde şiddetin terörün övülmesi asla masum görülemez asla müsamaha edilemez” ifadelerini kullandı.