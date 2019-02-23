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Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

'TOPUNUZ GELSENİZ BU MİLLET SİZE DEĞİL, AK PARTİ'YE DESTEK VERECEK' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)

'TOPUNUZ GELSENİZ BU MİLLET SİZE DEĞİL, AK PARTİ'YE DESTEK VERECEK'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Kendisine ikram edilen tatlının tadına bakan ve esnafla sohbet eden Bakan Gül, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Abdulhamit Gül, ülkenin huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle dedi:
"Kim ki şehrimizi, kim ki memleketimize çukurlar kazdıysa, kazdıkları çukurlara onları gömmesini çok iyi bildik ve yine onları gömmesini çok iyi biliriz. Türk, Kürt, benim vatandaşımın huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadelemizi başarıyla yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yine bu mücadeleyi, vatandaşı asla huzursuz etmeden asla rahatsız etmeden yapıyoruz. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. O yüzden bu bir belediye seçimi değil. Bu seçim memleketin daha iyi olması için yapılan bir tercihtir. Ana muhalefete bakıyorsunuz ya da yavru muhalefet alt alta geliyor, üst üste geliyor, yan yana geliyor. Topunuz bile gelseniz bu millet 31 Mart'ta size değil AK Parti'ye desteğini verecektir. Siyasetini, 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan gitsin' üzerine kuran bu muhalefetin bu milletten alacağı hiçbir oy yoktur. Pusulası millet olmayan daima zillete mahkumdur."
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Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)

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