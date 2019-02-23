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Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

'TÜRKİYE’NİN SORUNLARINI HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Bakan Gül açılışta yaptığı konuşmada AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir’e destek isteyerek şunları söyledi:

"Eski Türkiye’de antibiyotik ilaç alıyım desen 60 lira, 80 lira,100 lira antibiyotiğe ilaç parası veriyorduk. Şu anda istediğiniz hastaneye gidiyorsunuz. Eskiden yok sen SSK’lısın, yok memursun, yok bağ kurlusun. Ya ben ölüyorum kardeşim, hastaneye gitsen hayır ben bu hastaneye alamam şu hastaneye gideceksin. Ben SSK’lı da olsam insan değil miyim kardeşim? AK Parti öncesi vatandaşımızı adam yerine koyan bir siyaset yoktu bu Türkiye’de. AK Parti geldi bu ülkenin 82 milyonunu birinci sınıf vatandaş gören bir anlayışı getirdi. Recep Tayyip Erdoğan geldi daha önceki bütün hükümetler, bütün yönetimler gelmiş, bütün Türkiye’nin sorunlarını halının altına süpürmüşler. Süpürmüşler de süpürmüşler. Eğitim sorununu, sağlık sorununu, adalet sorununu, ulaşım sorununu, ekonomi sorununu. O halının altını biri kaldırdı AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan süpüre süpüre, temizleye temizleye sizlerin desteğiyle yola devam ediyor. Eski Türkiye’de vatandaşı, benim vatandaşım benim olmayan vatandaşım diye ikiye ayırtmışlardı. Sen başörtülüsün benim makbul vatandaşım değilsin. Sen fakir fukara, garip gurabasın benim vatandaşım değilsin. Çünkü onlar bankacılara çalışırdı. Onlar sermaye sınıfına çalışırdı. Benim gariban Anadolu insanımın yüzüne bakmayan bir siyaset anlayışı vardı. Başörtülüysen makbul değildin, inancından dolayı makbul değildin. Sen şuralısın, sen zengin değilsin makbul değilsin. AK Parti, AK Parti'nin anlayışı insanı yaşat ki devlet yaşasın. Hepimiz bir anneden babadan, hepimiz bu milletin evladıyız diye herkese birinci sınıf vatandaş muamelesi yaptı. Biz bu memleketi, bu ülkeyi sokakta bulmadık. AK Parti'nin kaderi Türkiye’nin kaderiyle örtüşmüş durumda. AK Parti demek Türk'ü ile Kürt'ü ile Alevi'si ile Sünni’si ile 82 milyon kardeşin teminatı demektir. Biz düşmanlık siyaseti üzerinde değil kardeşlik siyaseti üzerinde yürüyoruz. Bizim derdimiz Gölbaşı’nı daha büyütmek, geliştirmek. Bizim derdimiz Adıyaman’ı daha geliştirmek ve kalkındırmak. Bizim derdimiz Türkiye’yi daha fazla büyütmek, kalkındırmak. Vatandaşımın cebinde ne kadar para varsa o cebindeki paranın 2 katı 3 katı kazanması için esnaf kardeşimin daha fazla kazanması için, Gölbaşı’nın daha huzurlu olması için Türkiye’nin daha fazla huzurlu olması için siyaset yapıyoruz. Bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Gül, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptıktan sonra Adıyaman’ın Besni ilçesine geçti.

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