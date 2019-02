Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (4)

‘BU MİLLETİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adıyaman’ın Besni ilçesinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Gül, yerel seçimlerde AK Parti'ye destek olmalarını isteyerek şöyle konuştu:

"Değerli kardeşlerim, bu partinin lideri milletin adamı, muhtar bile olamaz diyerek önünü her zaman kesmeye çalıştıkları ama milletle omuz omuza bu sıkıntıları, bu zorlukları aşan lider Recep Tayyip Erdoğan’ın yolculuğudur. Kutlu davada sizler Recep Tayyip Erdoğan’a yürüyorsunuz. Bu milletin adamlarının hep önünü kesmeye çalıştılar. Sandıktan Menderes çıktı, bu millet seçti diye, milletin iradesini baş göz etti diye idam sehpasına götürdüler. Bu milletin adamları, ne zaman bu millete hizmet etmeye kalkışsa, millete tepeden bakanlar milleti adam etme peşinde koşup hiçbir şekilde sözünü dinlemeyenler her zaman milletin değerleriyle ve adamlarıyla kavga etti. Ama bu millet darbe dinlemedi, F-16 dinlemedi, tank dinlemedi, muhtıra dinlemedi her zaman kutlu davasının yanında oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında oldu ve olmaya devam edecek. Yedi düvel topunuz gelin diyerek meydan okumaya, alt alta, üst üste yan yana gelerek AK Parti’nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmeye çalışıyorlar. Aslında esasen Besnili kardeşimin, Adıyamanlı kardeşimin. Aziz milletimizin önünü kesmeye çalışıyorlar. Kürt’ü ile Türk’ü ile Alevi’si ile Sünni’si ile 82 milyon milletimizin başı ne zaman dik olsa bu milletin hep önünü kesmeye çalıştılar. Her zaman bu senaryoyu ortaya koydular. Ama bu senaryoyu artık bu millet yemiyor. Bu tiyatroyu, bu oyunu bu millet artık yutmuyor. O yüzden 31 Mart’ta da Türkiye düşmanı terör örgütleri, onları kullanan daha büyük ağabeyleri, Türkiye düşmanları inşallah bir kez daha Besni’den 31 Mart’ta gereken dersi alacaktır ve o tokadı yiyecekler."

'BİZ PARTİCİLİK DEĞİL, MEMLEKETÇİLİK YAPIYORUZ'

Milletimizin duası ve Allah’ın rızası için siyaset yaptıklarını belirten Bakan Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizim tek bir davamız var. Bu milleti, memleketi, milletimizi, hem özgürlüğünü, hem ekmeğini, hem huzurunu arttırmak ve büyütmek. Biz bunun için çalışıyoruz. Belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, particilik yapmıyoruz. Biz particilik değil memleketçilik yapıyoruz. Bizim tek davamız Türkiye davasını büyütmek, geliştirmek ve daha fazla kalkındırmak. Bu hizmeti de inşallah desteğiyle yapacağız. Biz milletimizin duası ve Allah’ın rızası için siyaset yapan kişileriz. Bu yolculuğu da hep beraber sürdüreceğiz. Hangi partili olursa olsun biz bir birlik, beraberlik, kardeşliğin teminatı partiyiz. Türkiye’nin çimentosuyuz. Biz dağıtarak, bölerek, küstürerek siyaset yapan anlayışa sahip değiliz. Bizim anlayışımız toparlamaktır, bütünleştirmektir, kardeşliktir. Hangi partili olursa olsun hiçbirisi düşman değildir. Sizden ricam bütün partilerin desteğini alarak yola devam etmektir."

Konuşmanın ardından Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapan Bakan Gül, ardından Gaziantep'e hareket etti.