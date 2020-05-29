Bakan Gül duyurdu! 1 Haziran'da başlıyor

Adalet Bakan\u0131 Abdulhamit G\u00fcl, cezaevlerinde kapal\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015flerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\nDetaylar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130iPhone SE 2020 sonunda T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131! Peki fiyat\u0131 de\u011fi\u015fti mi?Diyarbak\u0131r'da rekor uyu\u015fturucu ele ge\u00e7irildi\u0130talyan yetkililer \u00e7ileden \u00e7\u0131kt\u0131: 'Bu bir film de\u011fil. Evde kal\u0131n'