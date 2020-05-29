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Bakan Gül duyurdu! 1 Haziran'da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 12:25 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Bakan Gül duyurdu! 1 Haziran'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

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