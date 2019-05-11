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Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik kararı ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Eleştirileri YSK’nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz” dedi.

Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik kararı ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, "Eleştirileri YSK’nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz” dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. Toplantıya Bakan Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve teşkilat üyeleri katıldı. YSK’nın kararına karşı çıkan çevreleri eleştiren Bakanı Gül, YSK kararına saygı duymanın hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Seçimleri itiraza karara bağlama ve seçimleri yönetme hususu anayasamıza göre Yüksek Seçim Kurulu’na aittir. YSK yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluşan bir kuruldur. YSK kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirirsiniz. Ancak YSK, kararına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmaz şartıdır. Elbette eleştiriler olabilir ama bu eleştirileri YSK’nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini soy isimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak yüksek mahkeme üyelerini de tahkir etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır. Bu üslup o yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz ama o üslubu kullanan kişilerin seviyesini, şeceresini gösterir ve alçaltır. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. YSK’nın yedi üyesi farklı karar vermiş dört üye ayrı karar vermiştir ama bütün üyeler de saygındır, bütün üyelerin görüşleri ve kişilikleri itibara, saygınlığa elbette en güçlü bir şekilde sahip kişilerdir. Dolayısıyla görüşünü ve kararını beğenmediniz diye bir itibar cellatlığına, isimlerini okuyarak hedef gösterme ve alay etme asla hiçbir kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Elbette YSK kararının gerekçelerini verdikten sonra da hukuki olarak daha güçlü bir şekilde herkes itirazını ve eleştirisini yapabilir ama YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır, nihai karar mercidir. YSK karar vermeden önce saygı gösteriyorsunuz, ‘YSK kararları bağlayıcıdır’ diyorsunuz ama karar verilince, beğenince, kendi işinize gelince saygı duyacaksınız, işinize gelmeyince saygı göstermeyeceksiniz, böyle bir şey olamaz. Karar sizin itirazınız doğrultusunda da olsa tersine de olsa bir hukuk devletinde bir siyasetçiye, hukukçuya düşen elbette karara saygı göstermektir. YSK’nın üyelerini hedef gösteren, töhmet altında bırakan bu tür açıklamaları, tavırları asla kabul etmiyoruz.”
'ELBETTE KARARI İSTANBUL HALKI VERECEKTİR'
YSK’nın mazbatayı iptal etmediğini, milletin hakemliğine gitme kararı verdiğine işaret eden Bakan Gül, “YSK bir karar vermiştir. Bu kararın sonucunda mazbatayı alıp iptal etmemiştir, milletin hakemliğine kanuna uygun, süreci yönetecek şekilde milletin hakemliğine gitmiştir. Elbette kararı İstanbul halkı verecektir. İstanbul seçmeni hangi karar verdiyse de elbette beş yıl o şehrin yerel meselelerini yönetecek Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir. Dolayısıyla bu konuda daha özenli ve sorumlu davranmak, Türkiye anayasasına ve hukukuna saygı içinde gereken bir tavırdır. Bunu elbette hepimiz bekliyoruz. YSK’nın üyelerine bu anlamda yapılan haksız ve saygısız ithamların da Türk siyasetinde ve hukuk tarihinde de asla kabul edilen bir tarafı yoktur, bunu da şiddetle tasvip etmediğimiz gibi ifade etmek istiyoruz” dedi.
Gül, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi Başkanlarını ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.
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Bakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsinizBakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsinizBakan Gül: Eleştirileri itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

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