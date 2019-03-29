Bakan Gül: En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dir

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dir. Hiç bir şekilde insanımız şu bu diye ayrıma tabi tutamayız” dedi.

Adalet Bakanı Gül, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Gül’ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Derya Bakbak, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Nejat Göçer, Mehmet Erdoğan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile partililer ve halk katıldı. Mitingde kalabalığa seslenen Bakan Gül, AK Parti’nin seçimlerden zaferle çıkacağını belirterek şunları dedi:

"Şu anda yağmur yağıyor, bereket yağıyor. 31 Mart’ta sandıkta Cumhur İttifakı da sandıkta yağacak sağanak gibi. Bu seçimde iki zihniyet, iki anlayış var. Türkiye'yi daha fazla büyütmek, İslahiye'yi daha fazla büyütmek, Gaziantep'i daha fazla büyütmek için sizlerden destek istiyoruz. Türkiye nereden nereye geldi. Yasakçı Türkiye tarih oldu. Kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı öteki olmayacak, horlanmayacak, farklı bir muameleye tabi tutulmayacak dedik. Bu seçimde Türkiye’nin büyümesini istemeyenler, içerde, dışarıda saldırıda bulunuyorlar. Yeni Zelanda’da camide 50 Müslüman’ı şehit eden, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı ortadan kaldırmak lazım’ diyor. Türkiye’yi ortadan kaldırmak lazım diyorlar. Buna İslahiye ve buna Türkiye izin vermez."