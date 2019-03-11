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Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın.

Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/BORÇKA (Artvin), (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje, bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan ve AK Parti gidecek.' Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Artvin Borçka'da, partisinin ilçe başkanlığınca organize edilen seçim irtibat bürosu açılış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulunup, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Hükümetleri döneminde IMF'ye olan borçların sonlandırıldığını, diğer partilerin Türkiye'yi büyütmek gibi amaçlarının olmadığını kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi:
"AK Parti yokken bu ülkede yine hastaneler vardı; ama o hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımız vardı. AK Parti geldi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. 'Hastanede rehin vatandaşımız kalmayacak' dedi. Cebimizdeki parayı IMF'ye borç olarak götürdüğümüz, cebimizdeki parayı bankacıların hortumladığı bir dönemi yaşadık; ama AK Parti geldi, 'Milletin parası milletin cebinde kalacak' dedi. Hortumlayanları, bankacıları, IMF borçlarını sona erdirdi ve milletimizin cebini düşünen bir siyaset yaptı. Karşı tarafta oy isteyen partilere bakın. 'Borçka'yı daha fazla büyüteceğim, daha fazla ihracat yapacağım, Türkiye'yi daha fazla büyüteceğim, hizmet yapacağım' diyen bir proje bir vaatleri yok. Ne diyorlar? 'Erdoğan gidecek, AK Parti gidecek'. Bunun paydası üzerinde ittifak yapıyorlar. AK Parti yoktu, Recep Tayyip Erdoğan yoktu; milletin parasını faize götürüyordunuz, IMF'ye götürüyordunuz. Bu ülkenin başbakanı; memura, emekliye para ödeyemiyordu. 'Ne olur Türkiye'ye kredi verin' diye ülke ülke gezip, kredi ve para istiyorlardı."

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Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlarBakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlarBakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlarBakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar

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