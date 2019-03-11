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Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

ARTVİN’DE HALKA SESLENDİ Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Artvin'de Çayağzı Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)

ARTVİN’DE HALKA SESLENDİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Artvin'de Çayağzı Cumhur İttifakı seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, Millet İttifakı’nı FETÖ’nün şişirdiğini ve ipinin Kandil’de olduğunu söyledi. Gül, şöyle konuştu:
"Türkiye bir seçime daha giderken, bir tarafta Cumhur İttifakı ile bu milletin bekası için, birliği, beraberliği, kardeşliği için 15 Temmuz günü kurulmuş ve pazara kadar değil, mezara kadar kurulmuş olan bir ittifak var. Bir tarafta bu memleketi, Artvin'i, güzel ülkemizi nasıl büyütürüz, nasıl projelerle daha fazla iş imkanlarıyla daha ileriye götürürüz diye düşünen bir Cumhur İttifakı var. Bir diğer tarafta da adına Millet İttifakı dedikleri ama benzemezlerin bir araya gelerek kurdukları bir ittifak var. Projeleri ne? Vaatleri ne? Artvin’e bir şey mi vaat ediyorlar, Türkiye’ye bir şey mi vaat ediyorlar. Hayır, sadece AK Parti gitsin, huzur, istikrar, 17 yıldır süren hizmetler yapan bu iktidar gitsin. Ne olacak, olursa olsun. FETÖ’nün şişirdiği, balonun ipini kandilin tuttuğu bu ittifakı, bu balon ittifakını, 31 Mart’ta sandıkta patlatmaya hazır mıyız? Türkiye, Türk milleti ne zaman başı dik ileriye yürümek istese, hep tuzak kurmak istediler. Hep senaryolarla Türkiye’nin önünü kesmeye çalıştılar. Sokak olayları yaparak, Gezi Parkı eylemleri ile ülkeyi karıştırmak istediler. Yetmedi yargı darbesiyle bu ülkeyi ele geçirmek istediler. Yetmedi Kobani olaylarıyla bu ülkeyi, bu sokakları karıştırmak istediler. Hiçbirinde başaramadılar, 15 Temmuz’da, F-16’larla geldiler, tanklarla geldiler ama bu millet 'Türkiye bölünmez, vatan geçilmez' dedi."

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Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)Bakan Gül: 'Erdoğan ve AK Parti gidecek' paydası üzerinde ittifak yapıyorlar (2)

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