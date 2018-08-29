Bakan Gül, Gazoz ve Anagöz'ü tebrik etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü kutladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak bir zafere daha ulaşan gençlerimiz Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Gazoz ile Anagöz iki ayrı rekora imza atmıştı.

Polonya'nın Legnica kentinde devam eden şampiyonada Mete Gazoz, 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi olmuş, Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Takımı ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.

