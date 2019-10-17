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Bakan Gül: Halkbank'la ilgili davanın zamanlaması manidardır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır.

Bakan Gül: Halkbank'la ilgili davanın zamanlaması manidardır

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı sürecinin başlatılmasıyla ilgili olarak, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade, siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başsavcılığı'nın iş birliğiyle düzenlenen '1'inci Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Formu'na katıldı. Bakan Gül, açılış konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Halk Bankası ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak yargı süreci başlatılmasının zamanlama açısından manidar olduğunu belirten Gül, "Halkbank'la ilgili açılan dava hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu açıktır. Zamanlaması itibariyle de tam da Türkiye'ye yaptırımların konuşulduğu süreçte olması manidardır. Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın tam akabinde yapılması bunun siyasi emellere dayandığını açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir. Daha önce de hukuka aykırı delillerle oluşturulan Atilla davasını hep birlikte izledik. Bunun benzerinin tekrar yürürlüğe konması ile ilgili bir süreçtir, asla hukuki dayanağı yoktur. 'Size yaptırım yapacağız' derken hukuka bu şekilde siyasal bir yaklaşıma dayanak oluşturulması asla kabul edilebilir değil. Bu hukuk adına demokrasi adına insan hakları adına kabul edilebilecek bir tutum değil. Dolayısıyla kabulü mümkün olmayan bir tutum" dedi.
Yargı reformunun Mecls'te kabul edilmesini de değerlendiren Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yargı reformu Türkiye'de birçok paydaşın hazırlanan erişilebilir adalet çerçevesinde önemli bir belge. Bu belgenin önemli bir kısmı da kanun gerektiriyor. Bu çerçevede hazırlanan birinci paket Meclis'te kabul edildi. Çok değerli ve anlamlı bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla yürürlüğe girecek. Elbette bunun devamı gelecektir. Yargı hepimizin yargısı, toplumun her kesiminin güven duyması gereken bir yargıdır. Yargıya güvenin artmasına yönelik bu tür adımları memnuniyetle takip ediyoruz. Hukuk fakültesine giriş puanıyla ilgili YÖK'e yaptığımız başvuru da 190 bin olan başarı puanı 120 bine indirildi."
Bakan Gül, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup hakkında ise "Yetkili resmi makamlarca bir açıklama yok. Ama bu tür tavırlar Türkiye'ye karşı küstahça bir dil veya harekata karşı yapılan kınamalar, eleştiriler tüm bu üsluplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle gereken cevabı vermiştir" dedi.

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Bakan Gül: Halkbank'la ilgili davanın zamanlaması manidardırBakan Gül: Halkbank'la ilgili davanın zamanlaması manidardır

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