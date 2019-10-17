Bakan Gül: Her vatandaşımıza eşit davranmanızı istiyoruz (2)

MANİSA'DAN AYRILDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliye ziyaretinin ardından Manisa Valiliği'ne geldi. Valilik binası önünde protokol üyelerince karşılanan Bakan Gül, şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, daha sonra Vali Ahmet Deniz ile makamında görüştü. Valilikte kısa bir konuşma yapan Bakan Gül, Manisa'nın köklü tarihiyle önemli bir adalet şehri olduğunu vurguladı. Manisa'nın önemli sanayi ve tarım kenti olduğunu da belirten Gül, hükümetin yatırımlarının süreceğini ifade etti.

Programı kapsamında AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Gül, partilileriyle tek tek selamlaştıktan sonra 1453 Toplantı Salonu'na geçti. Bakan Gül, basına kapalı olarak partililer ile buluştu.

Bakan Gül'ün parti ziyareti sırasında AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer hazır bulundu. Ziyaretin ardından Bakan Gül, Manisa'dan ayrıldı. Karayoluyla İzmir'e hareket eden Bakan Gül'ün havayoluyla Ankara'ya gideceği bildirildi.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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