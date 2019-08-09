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Bakan Gül, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Bakan Gül, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, denetimli serbestlik yükümlülerinin bakım ve tadilatını üstlendikleri Ankara Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.

Bakan Gül, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, denetimli serbestlik yükümlülerinin bakım ve tadilatını üstlendikleri Ankara Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner ve Şaban Yılmaz da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Bakan Gül, huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak, çiçek ve hediye takdim etti. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Bakan Gül, "Sizleri böyle görebilmek bizim için mutluluk. Dualarınızı alalım dedik. Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız" diye konuştu. Her yaşın ayrı güzellikleri olduğunu belirten Gül, "Bu yaşları görmek de bir nimet" dedi. Huzurevi sakinlerinden Abbas Kemal Arslan da huzurevi ile ilgili yazdığı şiiri okuyarak, Bakan Gül'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Seyranbağları Huzurevi’nin boya, tadilat ve çevre temizliği işlerinin Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Dairesi tarafından yapıldığını vurgulayan Bakan Gül, "Denetimli Serbestlik kapsamında buranın tadilat ve temizliğinin yanında değerli büyüklerimizin kişisel bakımları da yapılıyor" bilgisini paylaştı. Bakan Gül ayrıca, denetimli serbestlik yükümlülerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederken, Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt’tan merkezde verilen hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.
Adalet Bakanı Gül, daha sonra doğum günü olan huzurevi sakinleriyle beraber pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARA, (DHA)

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