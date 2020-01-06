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  4. Bakan Gül, infaz koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı

Bakan Gül, infaz koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurları için hazırlanan yeni kıyafetleri tanıtarak, "Gerek tasarım, gerekse hem kumaşı hem dikimi tüm yönleriyle arkadaşlarımızın uzun çalışmaları, gayretleri oldu.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, infaz koruma memurları için hazırlanan yeni kıyafetleri tanıtarak, "Gerek tasarım, gerekse hem kumaşı hem dikimi tüm yönleriyle arkadaşlarımızın uzun çalışmaları, gayretleri oldu. Bugün bu kıyafetler de iş yurtlarımızda, cezaevlerinde dikilecek, üretilecektir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İncek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen infaz koruma memurlarının yeni üniformalarının tanıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Gül, devletin temelinin adalet olduğunu belirterek, adaletin temelinin de insan haklarının korunması olduğunu söyledi. Ceza adaletinin konusunun ve öznesinin insan olduğunu kaydeden Bakan Gül, "İnfaz safhası ceza sistemimizin hasılasını ortaya koyar. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muameleden asla taviz vermeyen bir sistemin hukuk sınavında sınıfı geçmesi anlamına gelmektedir. Mahkumların hala toplumun bir parçası olduğunu ve insan onuruna uygun şekilde muamele görmeleri gerektiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Ceza İnfaz Kurumlarımız, haklarında mahkumiyet kararı verilen kişilerin cezalarını çektirmekten, özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarından ibaret bir yer değildir. Suç, infaz kurumlarının dışındadır. İçeride bir insan vardır. Artık o kişi topluma yeniden kazandırılacak, iyileştirilecek bir hükümlüdür" dedi.
'KIYAFETLER CEZAEVLERİNDE DİKİLECEK'
Bakan Gül, infaz koruma memurlarının kıyafetlerinden memnun olmadıklarını dile getirdiklerini, bunun üzerine onların da görüşleri alınarak yeni kıyafetler hazırlandığını bildirdi. Bakan Gül, yeni kıyafetlerin cezaevlerinde dikilip üretileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız botlardan şikayet ettiler. Bir de kıyafetlerin renklerinin çabuk solduğunu ve iyi durmadığını, daha kaliteli olması yönünde taleplerini ilettiler. Gerek tasarım, gerekse hem kumaşı hem dikimi tüm yönleriyle arkadaşlarımızın uzun çalışmaları, gayretleri oldu. Tüm bu modeller de çalışanlarımızın görüşüne sunuldu. Onların da desteklediği, beğendiği modelleri hep birlikte göreceğiz. Cezaevlerinde bugün 50 bine yakın hükümlü, tutuklu meslek sahibi olmaktadır. Amaç dışarı çıktıktan sonra da topluma entegre olmasıdır. Meslek bilenlerin o mesleğini ifa etmesi, bilmeyenlerin meslek öğrenmesi ceza infaz politikamızın önemli bir parçasıdır. Bugün bu kıyafetler de iş yurtlarımızda, cezaevlerinde dikilecek, üretilecektir."
YENİ ÜNİFORMALARIN ÖZELLİKLERİ
Bakan Gül'ün konuşmasının ardından, yeni üniformalar yazlık, kışlık ve dış giyim olarak 3 ayrı kategoride tanıtıldı. Daha önce açık mavi penye kumaştan imal edilen mevcut yazlık tişörtlerin rengi koyu mavi olarak değiştirildi. Tişörtlerin sırt bölgesine ve pantolonların cep kapaklarına 'infaz koruma' yazısı eklendi. Tişört ve montlarda yine lacivert renk kullanılırken tasarımı için modacılardan destek alındı.

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