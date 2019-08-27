Bakan Gül: Kadına şiddet konusunda her türlü çalışma taviz vermeden sürdürülmekte

Arda ERDOĞAN-Selen YALAZ/ANKARA,(DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemde artan kadına şiddet olaylarıyla ilgili, "Ne kadar cezayı artırırsanız artırın o kadın şiddete ulaşmış, o kişi istismara uğramışsa bunun telafisi asla mümkün olmuyor. Elbette bu konuda caydırıcı tedbirler, hem yasama organının, hem yürütme organının, devletin tüm organlarının önündedir. Bu konuda her türlü çalışmalar asla ama asla taviz vermeden sürdürülmektedir, sürdürülecektir" dedi.

Ankara'da, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren işbirliği protokolünün imza töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldı.

'BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINI KÖTÜLERDEN UZAK TUTACAĞIZ'

Programda konuşan, Bakan Kasapoğlu, 'Kapılar Kapanmasın' projesi ile cezaevlerinde bulunan gençlerin ruhsal ve bedensel anlamda gelişimini ve güçlenmesini sağlamak amacı ile imzalanan protokolün son derece önemli olduğunu belirterek, bu proje ile gençlerin kendini tanıyacaklarını ifade etti. Bakanlık olarak tüm gençleri önemsediklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir gencimizi bu çalışmalardan mahrum etme hakkımız yok. Cezaevinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik bu amacımızı ortaya koyuyor. Bu yılı 'gönüllük yılı' ilan ettik. Bu çalışmalarla ceza infaz kurumunda olan gençler cezaevi sonrasında gönüllük faaliyetlerine katılarak iyilik ve güzelliği paylaşacaklar. Son günlerde yaşanan şiddet olaylarını kınıyoruz. Biz barış toplumuyuz. Bizim toplumumuzda şiddetin yeri yok, ne insana ne de insan olmayanlara şiddeti mazur göremeyiz. Bu anlamada gençlerimizin iyi insan olmalarını sağlayacağız. Gençleri şiddete yönelik eğilimden koruyacağız. Öfkeye değil merhamete tutunacağız. Bu ülkenin çocuklarını kötülüklerden, kötüden uzak tutacağız. Hem sporu, hem sanatı, hem kültürü, hem edebiyatı öğrenmelerine katkıda bulunacağız. Bu protokol çerçevesinde yarınlara hazırlanacak gençlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."

'MESLEK ÖĞRENMELERİ ÖNEMLİ'

Bakanı Gül ise, gençlerin korunması ve geleceğe hazırlanmasının anayasanın maddesi olduğunu belirterek, bu protokol metni ile daha kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlerden yararlanmasını sağlayacaklarını kaydetti. Bakan Gül, son dönemde yaşanan kadına şiddet olaylarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Esasen iş karakola, cezaevine düştükten sonra 'ah vah' etmenin anlamı yok. Ne kadar cezayı artırırsanız artırın o kadın şiddete ulaşmış, o kişi istismara uğramışsa bunun telafisi asla mümkün olmuyor. Elbette bu konuda caydırıcı tedbirler hem yasama organının, hem yürütme organının, devletin tüm organlarının önündedir. Bu konuda her türlü çalışmalar asla ama asla taviz vermeden sürdürülmektedir, sürdürülecektir. Burada özellikle suça ulaşmadan, suçlunun toplumla aile ile ilişkisini sağlıklı hale getirmek hepimizin sorumluluğu. Bu sebeple suçluların cezasını çektikten sonra topluma entegre olmaları çok önemli. İnfaz süresini bitirince bu insanlar toplumla yaşayacaklar, buradan farkındalıkla çıkmaları bizim için önemli. Meslek öğrenmeleri önemli. 2019 yılı itibari ile cezaevine tutuklu ve suçlu olarak girmiş kişilerin eğitiminin devam etmesi için bu protokol çok önemli."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR PROTOKOL'

Bakan Gül, eğitim hakkının anayasal bir hak olduğu belirterek, "Türkiye'de cezaevlerinde 54 bin 579 kişi lise, lisans, yüksek lisans olmak üzere eğitim hakkından yararlanmaktadır. 9 bin 186 tutuklu okuma yazmaya devam ediyor. 79 bin 220 kişi cezaevlerinde meslek edindirme kurslarına katılıyor, meslek öğreniyor. Cezaevlerinde bulunun kişilerin sportif yönlerinin keşfedilmesi için bu protokol çok önemli. Spor danışmanları ile spora yönlendirilecekler. Gönüllü gençlerimiz ile ceza infaz kurumundaki gençlerin sigaradan, kötü şeylerden uzak durması hedefleniyor. İnsanlarımızı kazanmak ve yüksek değerlerle donatarak topluma kazandırmak önemli" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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