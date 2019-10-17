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Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Valiliğini ziyaretinde şehre olan hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Valiliğini ziyaretinde şehre olan hizmetlerin devam edeceğini söyledi. Manisa’nın şehzadeler şehri olduğuna dikkat çeken Bakan Gül, şehirde yetişen şehzadelerin tüm dünyaya adalet dağıttığını belirtti.
Bir dizi ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Manisa Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Gül, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti. Ziyaretin kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getiren Vali Deniz, şehrin yoğun bir sanayi ve tarımsal üretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Tarım alanında zeytinde, üzümde birinci sırada, bunun yanında pek çok üründe ilk üç sırada yer alan bir şehir. Manisa Fatih’in, Kanuni’nin yetiştiği şehir. Bu yüzden hepimizin omuzundaki yük daha da artıyor. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz” dedi.

"Yatırımlar devam edecek"
Manisa’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Gül ise şunları söyledi:
“Burası şehzadeler şehri ve şehzadeler burada yetişerek bütün dünyaya adalet dağıtmış. Nizam var. Manisa’nın havası, burada yetiştikleri ruhla bütün dünyaya adaleti dağıtmışlar. Burada bulunmak bizim için büyük bir şeref. Manisa ülkemizin değerine hem tarımda hem sanayide katma değer katan bir şehir. Bizler de her zaman Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümet olarak her zaman Manisa’ya yatırımları artırarak hizmetlerimizi sürdürdük. Elbette bu dönemde yine Manisa’ya her türlü hizmeti milletvekillerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Gerek adliye, gerek diğer birimlerimiz olsun çalışmalarında Manisalı hemşehrilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapacağız. Bizler de adliyedeki çalışmaları yerinde gördük. Adalet hizmetleri de vatandaşımızın en başta arzu ettiği hizmetlerden biri. Bu konuda Manisa’daki çalışmaları yerinde gördük. Eksiklikleri telafi edecek şekilde en kısa sürede gidereceğiz. Bakan yardımcımız da Manisalı. Buraya her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Manisa’ya hizmete devam edeceğiz.”
Bakan Gül, valilikten ayrılırken yanına gelen iki çocuğa cep harçlığı vererek sevindirdi. Bakan Gül, valilik ziyaretinin ardından Manisa’nın tarihi kahvehanelerinden Ayn-i Ali Kıraathanesi’nde verdiği çay molasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanlığında partililer ve İl Başkanı Berk Mersinli tarafından kapıda karşılanan Bakan Gül, daha sonra toplantı salonunda partililer ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

Bakan Gül: "Manisa’da yetişen şehzadeler buradan tüm dünyaya adalet dağıtmış"

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